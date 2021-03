LIVE Novara-Fenerbahce 23-12 Champions League volley in DIRETTA: dominio iniziale delle piemontesi! (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-13 Scappa via la diagonale di Bosetti. 23-12 Hancock vince il confronto a rete. 22-12 Errore al servizio per Smarzek-Godek. 21-11 Attacco di Robinson e deviazione di Washington a muro. 21-10 BOSETTI SHOW IN SECONDA LINEA! 20-10 Altro errore di Mihajlovic al servizio. 19-10 Muro piemontese ma le turche passano. 19-9 Muro di Chirichella e primo punto per l’azzurra! 18-8 Diagonale in rete di Bosetti. 18-7 Herbots centralmente attacca e vince il punto! 17-7 Errore di Washington al servizio. 17-6 Scappa via Novara e timeout turco. 16-6 Grande difesa piemontese e attacco di Hancock. 15-6 Chiude troppo Washington e attacco largo. 15-5 Altra parallela larga di Vargas. 14-5 Ancora un punto per Herbots in attacco! 13-5 Si ferma sul nastro l’attacco di Godek. 13-4 Attacco vincente di Vargas. 13-3 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-13 Scappa via la diagonale di Bosetti. 23-12 Hancock vince il confronto a rete. 22-12 Errore al servizio per Smarzek-Godek. 21-11 Attacco di Robinson e deviazione di Washington a muro. 21-10 BOSETTI SHOW IN SECONDA LINEA! 20-10 Altro errore di Mihajlovic al servizio. 19-10 Muro piemontese ma le turche passano. 19-9 Muro di Chirichella e primo punto per l’azzurra! 18-8 Diagonale in rete di Bosetti. 18-7 Herbots centralmente attacca e vince il punto! 17-7 Errore di Washington al servizio. 17-6 Scappa viae timeout turco. 16-6 Grande difesa piemontese e attacco di Hancock. 15-6 Chiude troppo Washington e attacco largo. 15-5 Altra parallela larga di Vargas. 14-5 Ancora un punto per Herbots in attacco! 13-5 Si ferma sul nastro l’attacco di Godek. 13-4 Attacco vincente di Vargas. 13-3 ...

