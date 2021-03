LIVE Novara-Fenerbahce 15-5, Champions League volley in DIRETTA: dominio iniziale delle piemontesi! (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-5 Altra parallela larga di Vargas. 14-5 Ancora un punto per Herbots in attacco! 13-5 Si ferma sul nastro l’attacco di Godek. 13-4 Attacco vincente di Vargas. 13-3 Pessimo inizio per Mihajlovic bucata da Herbots. 12-3 Mani fuori vincente per Godek! 11-3 Diagonale vincente di Robinson. 11-2 Errore al servizio delle turche. 10-2 Primo attacco vincente di Mihajlovic. 10-1 ATTACCO VINCENTE DI HERBOTS! 9-1 Ace di Bosetti e dominio piemontese! Timeout turco. 8-1 Pessimo attacco centrale di Robinson. 7-1 Invasione di Vargas in attacco. 6-1 Mani fuori del muro piemontese: grande attacco di Vargas. 6-0 ACE DI HANCOCK! IL SECONDO! 5-0 Altro errore della #12 che era stata fermata comunque dal muro piemontese. 4-0 Pessimo inizio per le turche: errore di Mihajlovic in attacco. 3-0 MURO ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-5 Altra parallela larga di Vargas. 14-5 Ancora un punto per Herbots in attacco! 13-5 Si ferma sul nastro l’attacco di Godek. 13-4 Attacco vincente di Vargas. 13-3 Pessimo inizio per Mihajlovic bucata da Herbots. 12-3 Mani fuori vincente per Godek! 11-3 Diagonale vincente di Robinson. 11-2 Errore al servizioturche. 10-2 Primo attacco vincente di Mihajlovic. 10-1 ATTACCO VINCENTE DI HERBOTS! 9-1 Ace di Bosetti epiemontese! Timeout turco. 8-1 Pessimo attacco centrale di Robinson. 7-1 Invasione di Vargas in attacco. 6-1 Mani fuori del muro piemontese: grande attacco di Vargas. 6-0 ACE DI HANCOCK! IL SECONDO! 5-0 Altro errore della #12 che era stata fermata comunque dal muro piemontese. 4-0 Pessimo inizio per le turche: errore di Mihajlovic in attacco. 3-0 MURO ...

TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Juventus U23-Novara 1-1 - Squadre a riposo - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Juventus U23-Novara 1-1 - Zunno pareggia i conti - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Champions League volley 2020/21 - Novara cerca il pass per le Final Four dopo la vittoria per 3-1 al… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Juventus U23-Novara 1-0 - Bianconeri avanti! La sblocca Brighenti - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Juventus U23-Novara 0-0 - Occasione Juve con Brighenti! -