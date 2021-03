LIVE Kedzierzyn Kozle-Civitanova | Champions League volley in DIRETTA | i marchigiani sognano la rimonta

(Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladi, match valido per il ritorno dei quarti di finale delladimaschile 2020-2021. Siamo ormai entrati nel vivo della fase ad eliminazione, la formula del torneo prevede quarti di finale e semifinali andata e ritorno, le migliori due formazioni, al maschile e al femminile, si affronteranno poi per il titolo nelle Superfinals che andranno in scena a Verona l’1 maggio. Contro pronosticosi trova ad inseguire, Juantorena e compagni hanno infatti incredibilmente perso il match d’andata con il risultato di 3-1 e quest’oggi, se vorranno ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Kedzierzyn

OA Sport

...Leo Shoes Modena - Sir Sicoma Monini Perugia 3 - 0 Cucine Lube Civitanova " Grupa Azoty... Aggiornamentisui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter. Loading...... mentre Civitanova mercoledì sarà ospite dei polacchi del Grupa Azoty ZaksaKozle e ... alle 19.00 ,su Sky Sport Uno, Novara affronta il Fenerbahce . Alle 21.00 , da non perdere, il ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Kedzierzyn Kozle-Civitanova, match valido per il ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley mas ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI CIVITANOVA-ZAKSA 1-3 20.10: Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per gli ultimi quarti di finale. Il ritorno si giocherà mercoledì ...