LIVE Kedzierzyn Kozle-Civitanova 22-25 | Champions League volley in DIRETTA | la Lube avanti anche nel secondo parziale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-18 Gioca sulle mani del muro pure Sliwka. 16-18 Esce di un pelo il servizio di Semeniuk. 16-17 Mani-out di Semeniuk. 15-17 Non si capiscono De Cecco e Juantorena, che però fa punto in palleggio, si vola a +2! 15-16 Diagonale potente di Leal, andiamo! 15-15 Esce la battuta di Kaczmarek. 15-14 Invasione aera di Leal. 14-14 Ace di Simon! 14-13 Leal trova le mani del muro di Kaczmarek. 14-12 Si continua punto a punto. 13-11 Non passa la battuta di Sliwka. 12-11 Parallela importante di Rychlikci da seconda linea. 12-10 Blackout della. 11-10 Si fa bloccare dal muroJuantorena, è costretto a chiamare time-out Blengini. 10-10 Muro pauroso Kochanowski. 9-10 Esce la pipe di Leal, non bisogna allentare il ritmo. 8-10 Parallela da seconda linea per Kaczmarek. 7-10 Gran ...