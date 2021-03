LIVE Kedzierzyn Kozle-Civitanova 0-3 GOLDEN SET 22-25 | 24-26 | 24-26 | 3-4 | quarti Champions League 2020 2021 | PUNTEGGIO in DIRETTA volley

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Grupa Azotye Cucine Lubesi sfidano nella gara di ritorno deidi finale di CEVmaschile. I cucinieri, dopo aver perso in tre set l’andata in casa, sono chiamati alla rimonta, mentre alla compagine polacca basterà vincere due set per assicurarsi la semifinale. L’appuntamento è per le ore 18.00 di mercoledì 3 marzo. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH REGOLAMENTO: CHI PASSA IN SEMIFINALE? IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI IL PROGRAMMA COMPLETO DEIDI RITORNO RISULTATI E CLASSIFICHE...