LIVE Kedzierzyn Kozle-Civitanova 0-3 | Champions League volley in DIRETTA | si vola al tie-break | Lube sugli scudi!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24-26 E LA CHIUDE ANZANI CON UN ALTRO MURO! Sial golden set! 24-25 MURONEEEE DI ANZANI SU SEMENIUK! Questa palla vale il golden set. 24-24 Sparacchia fuori dai nove metri Kochanowski. 24-23 Diagonale tutto nei tre metri tutta di spalla per Semeniuk. Time-out per Blengini. 23-23 Passa sopra il muro Kaczmarek. 22-23 Copertura paurosa di Simon, poi Kaczmarek grazia lacon un’invasione. 22-22 Bordata nei tre metri di Sliwka. 21-22 Osmany c’è da posto quattro! 21-21 Primo tempo di Kochanowski. 20-21 Gran attacco di Rychlicki, che riporta avanti i suoi! 20-20 Spinge sul muro Sliwka, un fallo di accompagnata ci stava tutto. L’arbitro ha pure il coraggio di ammonire Blengini per troppe proteste. 19-20 Ace di Rejno, attenzione. 18-20 Leal serve sul nastro, entra Marchisio per ...