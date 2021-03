LIVE Kedzierzyn Kozle-Civitanova 0-3 | Champions League volley in DIRETTA | la Lube si arrende al golden set | polacchi in semifinale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:06 OA Sport vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:05 Dopo aver dominato per tre set lasialset e dopo tanti anni non la vedremo in final four, dispiace ma questo è il. Ilse la vedrà incontro la vincete di Kazan-Belchatow. 16-14 Ace di Kaczmarek, ilva in. 15-14 Primo tempo di Rejno, poteva essere letto meglio a muro. 14-14 In rete il servizio del centrale polacco, sospiro di sollievo. 14-13 Marchisio entra al posto di Leal per rinforzare la ricezione. 14-13 Ace di Kochanowski, che prende in pieno Balaso. ...