LIVE Kedzierzyn Kozle-Civitanova 0-3 | Champions League volley in DIRETTA | golden set in assoluto equilibrio!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-13 Non riesce a rimetterla in campo Osmany dopo una difesa rocambolesca di Kovar e Anzani, che peccato. 12-13 Leal non sbaglia questa volta, la tensione è alle stelle. 12-12 Kaczmarek trova una diagonale assurda nei due metri, ma la Lube ha avuto la palla del +2. Time-out per Blengini. 11-12 Gran primo tempo di Anzani, lucidissimo De Cecco. 11-11 Passa questa volta il polacco, diagonale in posto 5 per lui. 10-11 Esce l’attacco di Sliwka, mamma mia che regaloooo. 10-10 Mani-out di Sliwka, si va avanti punto a punto. 9-10 Time-out per i polacchi. 9-10 Primo tempo di Simon, ma che gran scambio vinto dalla Lube, andiamo! 9-9 Rejno trova le mani di Simon, Juantorena ha avuto la palla del +2. 8-9 Diagonale profonda di Osmany, che quando conta c’è. 8-8 Palla piazzata di Kaczmarek, che mette fine ad uno scambio ...