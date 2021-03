LIVE Conegliano-Scandicci, Champions League volley in DIRETTA: ritorno decisivo, in palio la semifinale (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.14 All’andata Scandicci ha messo in campo una prova di grande qualità e sostanza: la squadra di Massimo Barbolini è andata ad un passo dal compiere l’impresa di fermare dopo 49 vittorie di fila l’Imoco. Questa sera la formazione ospite si dovrà ulteriormente superare per compiere il miracolo e mettere in difficoltà le fuoriclasse di Conegliano. 20.10 Conegliano è avanti nella serie grazie alla vittoria nella gara di andata al tiebreak (17-25 29-27 28-30 25-23 17-15). Alle ragazze di Daniele Santarelli basta vincere questa sfida per volare in semifinale. In caso di sconfitta al quinto set, sarà il golden set (un tiebreak a 15) a decretare il nome della semifinalista. 20.05 Buonasera a tutti gli amici di OA Sport e benvenuti alla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.14 All’andataha messo in campo una prova di grande qualità e sostanza: la squadra di Massimo Barbolini è andata ad un passo dal compiere l’impresa di fermare dopo 49 vittorie di fila l’Imoco. Questa sera la formazione ospite si dovrà ulteriormente superare per compiere il miracolo e mettere in difficoltà le fuoriclasse di. 20.10è avanti nella serie grazie alla vittoria nella gara di andata al tiebreak (17-25 29-27 28-30 25-23 17-15). Alle ragazze di Daniele Santarelli basta vincere questa sfida per volare in. In caso di sconfitta al quinto set, sarà il golden set (un tiebreak a 15) a decretare il nome della semifinalista. 20.05 Buonasera a tutti gli amici di OA Sport e benvenuti alla ...

