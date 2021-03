LIVE – Brindisi-Hapoel Holon 67-66 | basket Champions League 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Happy Casasi affrontano nella quinta giornata del gruppo I di FIBA. I pugliesi si affacciano alla seconda fase del torneo con grande speranze dopo aver disputato un ottimo primo girone. Mercoledì 3 marzo l’appuntamento è fissato per le ore 20.30, su Sportface potrete seguire il confronto. AGGIORNA LA67-66 FINE TERZO QUARTO (67-66) 30? Bomba di Gaspardo (67-63) 28? Misgav per il -3 (64-61) 28? 1/2 Bostic (61-56) 26? Schiacciata di Gaspardo (60-54) 24? CJ Harris realizza cinque punti intervallati da Willis (56-51) 22? Thompson colpisce il bersaglio (52-46) 21? Inizia la ripresa INTERVALLO (50-46) 19? Perkins e Willis ...

