L'Italia vira verso l'arancione scuro e il rosso (Di mercoledì 3 marzo 2021) AGI - Il virus continua circolare sempre più velocemente e il numero dei contagi aumenta trainato dalle varianti, quella inglese prima di tutto, che insieme a quella brasiliana e sudafricana rappresentano circa il 60% del totale. Un trend che preoccupa presidenti di regione e sindaci che mettono in campo misure restrittive, anticipando le decisioni che saranno prese durante la cabina di regia di venerdì quando molte regioni potrebbero cambiare colore andando a finire in arancione e anche in rosso. Già da giovedì 4 marzo, come annunciato questo pomeriggio dal sindaco Virginio Merola, l'intera area metropolitana di Bologna sarà zona rossa fino a domenica 21 marzo. Non va molto meglio nel resto della regione. Sempre di oggi la notizia della firma da parte del presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, dell'ordinanza, preannunciata nei ... Leggi su agi (Di mercoledì 3 marzo 2021) AGI - Il virus continua circolare sempre più velocemente e il numero dei contagi aumenta trainato dalle varianti, quella inglese prima di tutto, che insieme a quella brasiliana e sudafricana rappresentano circa il 60% del totale. Un trend che preoccupa presidenti di regione e sindaci che mettono in campo misure restrittive, anticipando le decisioni che saranno prese durante la cabina di regia di venerdì quando molte regioni potrebbero cambiare colore andando a finire ine anche in. Già da giovedì 4 marzo, come annunciato questo pomeriggio dal sindaco Virginio Merola, l'intera area metropolitana di Bologna sarà zona rossa fino a domenica 21 marzo. Non va molto meglio nel resto della regione. Sempre di oggi la notizia della firma da parte del presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, dell'ordinanza, preannunciata nei ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia vira Albatros ...in Italia, del resto Beauvois è già stato distribuito già alcune volte nel nostro paese. Forse questo film non è il suo più originale, ma Albatros è un onestissimo film provinciale (che qua e là vira ...

Firmato il nuovo Dpcm. Ecco tutte le misure in vigore anche a Pasqua COVID Coronavirus, l'Italia vira verso la zona arancione scuro o rossa Restano chiusi palestre e impianti sciistici Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici. Lo spiega una nota della ...

Welfare: la fisioterapia e il gamification contro la mancanza di attività fisica e il distanziamento Il welfare aziendale vira verso la fisioterapia. Anche per sopperire alla scarsa attività fisica nel tempo libero a causa ...

