L'Italia Verso La Zona Rossa, Bertolaso: Bisogna Vaccinare (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il consulente del presidente Fontana per il Piano Vaccinale, Guido Bertolaso, è certo che presto tutta L'Italia, tranne la Sardegna, diventerà Zona Rossa. "La Lombardia, per quello che ha passato ...

luigidimaio : Il gesto di Suor Ann Nu Thawng porta con sé la forza di un popolo che deve essere rispettato. L’energia della non… - repubblica : ?? Covid, Bertolaso: 'Tutta l'Italia verso la zona rossa'. Il Piemonte ipotizza la chiusura delle scuole - repubblica : Covid, Bertolaso: 'Tutta l'Italia verso la zona rossa': 'La Lombardia è più vulnerabile rispetto ad altre regioni,… - ASviSItalia : RT @coopmeun: “Verso la Conferenza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. Insieme per il futuro, un rilancio sostenibile per l’Italia” Conf… - carlo_sottile : RT @repubblica: Covid, Bertolaso: 'Tutta l'Italia verso la zona rossa': 'La Lombardia è più vulnerabile rispetto ad altre regioni, ma non… -

