L’Isola dei Famosi: chi è il naufrago Roberto Ciufoli? (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roberto Ciufoli è uno dei concorrenti della nuova edizione delL’Isola dei Famosi, che debutterà il prossimo 15 marzo in prima serata su Canale 5. L’ annuncio ufficiale è arrivato e ora il comico romano è pronto a partire per l’Honduras per mettersi alla prova tra mosquitos e prove di sopravvivenza… Sicuramente con le sue battute tirerà su il morale dei suoi colleghi nei momenti più difficili di questa Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 3 marzo 2021)è uno dei concorrenti della nuova edizione deldei, che debutterà il prossimo 15 marzo in prima serata su Canale 5. L’ annuncio ufficiale è arrivato e ora il comico romano è pronto a partire per l’Honduras per mettersi alla prova tra mosquitos e prove di sopravvivenza… Sicuramente con le sue battute tirerà su il morale dei suoi colleghi nei momenti più difficili di questa Articolo completo: dal blog SoloDonna

tpi : La negazionista e no-vax (?) Daniela Martani ha fatto 5 vaccini e il tampone molecolare per partire per L’isola dei… - trash_italiano : #Isola dei Famosi: la no vax Daniela Martani si è sottoposta a 5 vaccini e ad un tampone prima di partire per l’Hon… - IsolaDeiFamosi : Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità n… - Tino44588447 : RT @dailynews_24: L’Isola dei Famosi, Daniela Martani ha accettato di fare tamponi e vaccini: è polemica - promethes57 : @xAdrianax03 @Bastadramaa_ A me le morte di fama sembrano altri Gloria: 4 reality 4 fidanzati, si è attaccata a Zo… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Elisa Isoardi: «All’Isola voglio provare ad essere dolce. Mi seguirà mio fratello: è un eremita, vive senza... Corriere della Sera