L'Isola dei Famosi arruola la No-Vax Daniela Martani, Lucarelli furiosa: "A Mediaset dovete vergognarvi" (Di mercoledì 3 marzo 2021) La presenza nel reality L'Isola dei Famosi dell'ex gieffina Daniela Martani, ha generato un vespaio di polemiche. Duro lo sfogo sui social della giornalista Selvaggia Lucarelli contro il programma e Mediaset. Le accuse di Selvaggia Lucarelli Il reality L'Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi su Canale 5 in prima serata, prenderà il via il prossimo 15 marzo. Ma le polemiche sono già ampiamente iniziate. Dopo il ritiro di Akash Kumar, che avrebbe litigato con alcuni autori del programma a causa della sua clip di presentazione, è montata la polemica attorno ad un altro concorrente. Si tratta di Daniela Martani. L'ex gieffina, negli ultimi anni, si è resa protagonista di uscite ...

tpi : La negazionista e no-vax (?) Daniela Martani ha fatto 5 vaccini e il tampone molecolare per partire per L’isola dei… - trash_italiano : #Isola dei Famosi: la no vax Daniela Martani si è sottoposta a 5 vaccini e ad un tampone prima di partire per l’Hon… - _Carabinieri_ : Nelle acque dell’Isola di Linosa, la motovedetta dei #Carabinieri di Lampedusa ha avvistato una tartaruga Caretta C… - GiulianaDaniel2 : RT @tpi: La negazionista e no-vax (?) Daniela Martani ha fatto 5 vaccini e il tampone molecolare per partire per L’isola dei famosi. #isola… - GiovaQuez : @Ronozoico A l'isola dei famosi a gestire la logistica emergenziale -

