L’Inter non ha pagato allo United un bonus per Lukaku, a rischio le coppe europee (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’Inter non ha pagato allo United un bonus per Lukaku. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, L’Inter avrebbe saltato il pagamento di un bonus al Manchester United per Lukaku. Sarebbe quindi scattata una clausola per la quale ora il club nerazzurro dovrebbe pagare tutto e subito. Scrive il quotidiano diretto da Zazzaroni: L’Inter, probabilmente a causa dei noti problemi di liquidità, non avrebbe provveduto al pagamento in tempo utile e, dunque, sarebbe scattata la clausola. Il risultato è che, a questo punto si è creato un debito nei confronti dei Red Devils di circa una cinquantina di milioni di euro. E il riflesso più immediato per quel debito riguarda le licenze Uefa. L’organismo europeo, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 marzo 2021)non haunper. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport,avrebbe saltato il pagamento di unal Manchesterper. Sarebbe quindi scattata una clausola per la quale ora il club nerazzurro dovrebbe pagare tutto e subito. Scrive il quotidiano diretto da Zazzaroni:, probabilmente a causa dei noti problemi di liquidità, non avrebbe provveduto al pagamento in tempo utile e, dunque, sarebbe scattata la clausola. Il risultato è che, a questo punto si è creato un debito nei confronti dei Red Devils di circa una cinquantina di milioni di euro. E il riflesso più immediato per quel debito riguarda le licenze Uefa. L’organismo europeo, ...

