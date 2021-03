L’inchino di Renzi a Bin Salman. Solo per l’Italia è uno scandaletto. Reporter sans frontières denuncia il principe saudita. Da noi i giornali continuano a imboscare la vicenda (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il caso è noto. Matteo Renzi, nel pieno della crisi del governo Conte, se ne è volato in Arabia saudita per partecipare ad una conferenza a pagamento, ben 80mila euro, organizzata dal principe ereditario Mohammed bin Salman sospetto mandante di un assassinio, quello del giornalista del Washington Post, Jamal Khashoggi. Il principe è stato ieri formalmente denunciato da Reporters sans frontières (Rsf) per crimini contro l’umanità alla ella Corte federale di Karlsruhe, in Germania. Il giornalista, come si ricorderà, non è Solo stato barbaramente ucciso, ma è stato fatto anche a pezzi mentre si trovava presso l’ambasciata saudita in Turchia, mentre la fidanzata aspettava ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il caso è noto. Matteo, nel pieno della crisi del governo Conte, se ne è volato in Arabiaper partecipare ad una conferenza a pagamento, ben 80mila euro, organizzata dalereditario Mohammed binsospetto mandante di un assassinio, quello delsta del Washington Post, Jamal Khashoggi. Ilè stato ieri formalmenteto da(Rsf) per crimini contro l’umanità alla ella Corte federale di Karlsruhe, in Germania. Ilsta, come si ricorderà, non èstato barbaramente ucciso, ma è stato fatto anche a pezzi mentre si trovava presso l’ambasciatain Turchia, mentre la fidanzata aspettava ...

Noovyis : (L’inchino di Renzi a Bin Salman. Solo per l’Italia è uno scandaletto. Reporter sans frontieres denuncia il princip… - LorenzoPinto01 : @iaiacon @TeresaBellanova Dire signorsì a #Renzi e ai #Benetton, e se richiesto dal Capo, fare pure un bell'inchino… - Tinarossodisera : RT @Moonlightshad1: Quale può essere l'ossessione di Renzi? Solo i giornalisti che non gli fanno l'inchino, pochi, in verità. Chi ha letto… - TovarishM5S : RT @Moonlightshad1: Quale può essere l'ossessione di Renzi? Solo i giornalisti che non gli fanno l'inchino, pochi, in verità. Chi ha letto… - Annadelbello11 : RT @Moonlightshad1: Quale può essere l'ossessione di Renzi? Solo i giornalisti che non gli fanno l'inchino, pochi, in verità. Chi ha letto… -