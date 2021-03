Le scuole tornano a chiudere, ma i ragazzi per me si infettano fuori dalle aule (Di mercoledì 3 marzo 2021) Le scuole tornano a chiudere. Al ministero dell’Istruzione non c’è più Lucia Azzolina ma è arrivato Patrizio Bianchi, più politico che tecnico, più Partito Democratico che indipendente. A palazzo Chigi non c’è più Giuseppe Conte, ma super Mario: eppure le aule tornano a svuotarsi. È sparito anche Domenico Arcuri, che effettivamente qualche guaio l’aveva fatto, ma nulla per ora è cambiato. Parliamoci chiaro. Ad oggi non ci sono dati che confermano che la scuola è il luogo di trasmissione del virus. Sappiamo solo che le varianti colpiscono molto di più i giovani e i ragazzi. Ma dove si infettano? Sicuramente fuori dalle aule. Non serve un Massimo Galli per capirlo. Basta fare un giro nei parchi pubblici; nei campetti da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Le. Al ministero dell’Istruzione non c’è più Lucia Azzolina ma è arrivato Patrizio Bianchi, più politico che tecnico, più Partito Democratico che indipendente. A palazzo Chigi non c’è più Giuseppe Conte, ma super Mario: eppure lea svuotarsi. È sparito anche Domenico Arcuri, che effettivamente qualche guaio l’aveva fatto, ma nulla per ora è cambiato. Parliamoci chiaro. Ad oggi non ci sono dati che confermano che la scuola è il luogo di trasmissione del virus. Sappiamo solo che le varianti colpiscono molto di più i giovani e i. Ma dove si? Sicuramente. Non serve un Massimo Galli per capirlo. Basta fare un giro nei parchi pubblici; nei campetti da ...

