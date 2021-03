Le Sardine tornano in campo con ambientalisti e radicali: chiedono assemblee di cittadini scelti a sorteggio per decidere su temi generali (Di mercoledì 3 marzo 2021) assemblee di cittadini per affrontare le grandi sfide del nostro tempo, a partire dalla transizione ecologica a cui il governo Draghi ha dedicato un ministero. A proporle in Italia è l’attivista Marco Cappato insieme a uno dei volti più noti del movimento delle Sardine, Mattia Santori, all’attivista radicale Mario Staderini e ad altri gruppi, come il movimento ambientalista Extinction Rebellion. Oggi presentano l’iniziativa chiamata Comitato Politici per caso, chiedendo di istituzionalizzare in Italia le cosiddette “Citizen’s Assembly” – già presenti in vari Paesi al mondo, tra cui la Francia – in cui i cittadini vengono sorteggiati e, con il supporto di esperti, studiano e decidono su questioni di interesse generale. Nella proposta di legge di iniziativa popolare si chiede di istituirle in Italia a tutti i ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 marzo 2021)diper affrontare le grandi sfide del nostro tempo, a partire dalla transizione ecologica a cui il governo Draghi ha dedicato un ministero. A proporle in Italia è l’attivista Marco Cappato insieme a uno dei volti più noti del movimento delle, Mattia Santori, all’attivista radicale Mario Staderini e ad altri gruppi, come il movimento ambientalista Extinction Rebellion. Oggi presentano l’iniziativa chiamata Comitato Politici per caso, chiedendo di istituzionalizzare in Italia le cosiddette “Citizen’s Assembly” – già presenti in vari Paesi al mondo, tra cui la Francia – in cui ivengono sorteggiati e, con il supporto di esperti, studiano e decidono su questioni di interesse generale. Nella proposta di legge di iniziativa popolare si chiede di istituirle in Italia a tutti i ...

