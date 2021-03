LE PAGELLE DI CATANIA-PALERMO 0-1 La decide Santana | la Sicilia è rosanero

Leggi su mediagol

(Di giovedì 4 marzo 2021) Di Fabrizio AnselmoIlbatte ila domicilio con una pennellata di Mario Albertoche toglie le ragnatele dall'incrocio dei pali. Domenica contro la Juve Stabia per la continuità.PELAGATTI 7Innesca un duello quasi personale con Russotto mostrando i suoi riflessi da gatto che inducono il telecronista al lapsus 'Pelagatti'.SOMMA 7I veloci e tecnici attaccanti dello mettono in difficoltà ma, dopo un primo tempo di sofferenza, prende le misure e blinda la difesa.PALAZZI 6,5Russotto ha un altro passo e Palazzi va in difficoltà soprattutto nei cambi di passo ma oggi è aiutato dalla fortuna. PERETTI (dal 79') 6,5 entra con la battaglia in corso e sfiora subito un gol che sarebbe entrato negli annali, poi si dedica a difendere con le unghie e con i denti.MARCONI 4,5Parte forte con un siluro che ...