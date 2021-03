Le pagelle del Napoli: la difesa ha concesso troppo, bene Insigne e Di Lorenzo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMeret 5,5 – Incolpevole sui gol. Viene battuto due volte dal dischetto da Mimmo Berardi ed una volta da un proprio difensore. In altre due occasioni è graziato dal palo. Di Lorenzo 7,5 – Ancora un’ottima partita del terzino jolly di Gattuso che oggi riesce a concludere a rete un bell’assist di Insigne ed a guadagnarsi anche il rigore che avrebbe potuto dare i 3 punti al Napoli. Rrahmani 6 – Il difensora sta trovando la giusta condizione atletica e mentale. Gioca con personalità e svetta su tutti i palloni alti. Maksimovic 5 – Ennesima prestazione deludente. Ormai gioca soltanto quando non se ne può fare a meno. Disastroso. Dal minuto 85 Manolas 4 – In pochi minuti riesce a provocare il rigore che ha portato al pareggio clamoroso. Hysaj 4,5 – Come Maksimovic è in scadenza di contratto e non sembra avere ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMeret 5,5 – Incolpevole sui gol. Viene battuto due volte dal dischetto da Mimmo Berardi ed una volta da un proprio difensore. In altre due occasioni è graziato dal palo. Di7,5 – Ancora un’ottima partita del terzino jolly di Gattuso che oggi riesce a concludere a rete un bell’assist died a guadagnarsi anche il rigore che avrebbe potuto dare i 3 punti al. Rrahmani 6 – Il difensora sta trovando la giusta condizione atletica e mentale. Gioca con personalità e svetta su tutti i palloni alti. Maksimovic 5 – Ennesima prestazione deludente. Ormai gioca soltanto quando non se ne può fare a meno. Disastroso. Dal minuto 85 Manolas 4 – In pochi minuti riesce a provocare il rigore che ha portato al pareggio clamoroso. Hysaj 4,5 – Come Maksimovic è in scadenza di contratto e non sembra avere ...

