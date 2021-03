Le ‘Nude Verità’ del Tram | lo spettacolo in streaming del teatro napoletano

Leggi su dire

(Di mercoledì 3 marzo 2021) NAPOLI – Da questa settimana il Teatro Tram di via Port’Alba a Napoli torna con uno spettacolo inedito in streaming: ‘Nude Verità’, in scena venerdì 5 marzo alle 19. “Il Tram vive grazie al sostegno dei tanti spettatori,allievi, artisti, curiosi, che ogni giorno frequentano la nostra piccola sala – spiega il direttore artistico Mirko Di Martino -. La chiusura dei teatri avrebbe potuto essere il colpo di grazia, per noi. Abbiamo invece cercato strade alternative: siamo riusciti a spostare online alcune delle attività, ma, soprattutto, abbiamo provato a trasformare il limite in un’opportunità, inventando formule originali che hanno trovato un ottimo riscontro. La situazione è molto complessa e ogni giorno che passa mettiamo a rischio il nostro futuro, ma non rinunciamo a scommettere sul calore e la vicinanza delle tantissime persone che ci sostengono”.La sala fondata cinque anni fa da Di Martino ha continuato, infatti, ad essere fucina di sperimentazione: ha avviato la piattaforma di scrittura ‘Scuter’ che propone corsi online di drammaturgia, scrittura creativa e autobiografica; ha dato vita a ‘Le stanze del teatro’, percorsi di formazione teatrale online dedicati a argomenti specifici, come i testi di Mattia Torre, le lettere degli artisti, le donne in teatro.Il Tram è stato uno dei teatri di Napoli coinvolti nel progetto Hearth a sostegno di percorsi di residenza per lecompagnie del territorio. E ancora, è stata avviata la seconda edizione del progetto Visionari che vede impegnati circa cinquanta spettatori attivi nelle selezioni di spettacoli da proporre in cartellone il prossimo anno. La compagnia Under30 del Tram ha partecipato al premio Leo De Berardinis al teatro stabile lavorando a una performance tratta dallo spettacolo Le buste. Sul sito del teatro, continua la pubblicazione dei podcastascoltabili gratuitamente. È online il premio Stories per la selezione e pubblicazione di brevi monologhi che diventeranno episodi del podcast. E infine, il team di progettazione del Tram sta partecipando a I quartieri dell’Innovazione del Comune di Napoli con l’innovativo progetto Teatro da abitare.