Lazio Vaccino Covid, da domani via alle prenotazioni per gli over 70 (Di mercoledì 3 marzo 2021) La Regione Lazio, nonostante i ritardi generali riguardo le forniture, continua la campagna vaccinale contro il Coronavirus. Da questa settimana toccherà agli over 70, insieme ai “super fragili“, la somministrazione del Vaccino (rispettivamente il 5 e il 4 marzo). La comunicazione è arrivata sia direttamente dalla Regione nei giorni scorsi e Alessio D’Amato lo ha confermato nelle ultime ore. L’assessore alla Sanità ha dichiarato: “Questa settimana sarà importante per la campagna vaccinale. Giovedì 4 marzo apriremo le prenotazioni online anche alla categoria dei super fragili, che avrà tre canali di accesso: attraverso le strutture dove sono in carico o fanno terapie, attraverso la prenotazione online e la terza tramite i medici di medicina generale che potranno eseguire le vaccinazioni ai soggetti vulnerabili che ... Leggi su romanotizie24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) La Regione, nonostante i ritardi generali riguardo le forniture, continua la campagna vaccinale contro il Coronavirus. Da questa settimana toccherà agli70, insieme ai “super fragili“, la somministrazione del(rispettivamente il 5 e il 4 marzo). La comunicazione è arrivata sia direttamente dalla Regione nei giorni scorsi e Alessio D’Amato lo ha confermato nelle ultime ore. L’assessore alla Sanità ha dichiarato: “Questa settimana sarà importante per la campagna vaccinale. Giovedì 4 marzo apriremo leonline anche alla categoria dei super fragili, che avrà tre canali di accesso: attraverso le strutture dove sono in carico o fanno terapie, attraverso la prenotazione online e la terza tramite i medici di medicina generale che potranno eseguire le vaccinazioni ai soggetti vulnerabili che ...

