Lazio-Torino, Zazzaroni: "La pandemia risalta stupidità di tanti presidenti"

Dopo il caos di Juventus-Napoli, prima assegnata a tavolino ai bianconeri e poi ricollocata in calendario dopo la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni (terzo grado della giustizia sportiva), la Lega Serie A ha scelto ancora una volta di non decidere su Lazio-Torino. I granata, impossibilitati a uscire dalla bolla fino alla mezzanotte di mercoledì 3 marzo per disposizione dell'Asl locale, non sono partiti per l'Olimpico. La partita non si è giocata, ma non c'è stato alcun rinvio ufficiale. E così, dopo il 3-0 a tavolino, si profila lo stesso iter d Juve-Napoli. Una melina che non è andata giù al direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. "Con la pandemia risalta la stupidità di tanti presidenti. Neppure la gravità della ..."

