Lazio-Torino, Sky: i granata presentano preannuncio di reclamo al Giudice Sportivo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Come riportato da Sky Sport, il Torino ha presentato l’atteso preannuncio di reclamo per quanto riguarda la decisione del Giudice Sportivo che venerdì mattina sarà chiamato a decidere se assegnare il 3-0 a tavolino per la mancata presentazione a Roma per la sfida contro la Lazio o se disporre il rinvio della partita accogliendo il ricorso dei granata che si appellano all’articolo 55 delle Noif, vale a dire il caso di forza maggiore visto il divieto dell’Asl. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) Come riportato da Sky Sport, ilha presentato l’attesodiper quanto riguarda la decisione delche venerdì mattina sarà chiamato a decidere se assegnare il 3-0 a tavolino per la mancata presentazione a Roma per la sfida contro lao se disporre il rinvio della partita accogliendo il ricorso deiche si appellano all’articolo 55 delle Noif, vale a dire il caso di forza maggiore visto il divieto dell’Asl. SportFace.

