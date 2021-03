Lazio-Torino, il legale dei granata: “Mi auguro che giudice sportivo consenta di giocare” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Eduardo Chiacchio, legale del Torino, ha parlato a Radio Punto Nuovo. “Non ci sarà il 3-0 a tavolino stasera? No, assolutamente. Ci auguriamo che il giudice sportivo non applichi la sanzione della sconfitta a tavolino, ma consenta di giocare“ ha detto. Il legale dei granata riteneva che “non potevano muoversi dalla città di Torino. È chiaro che sarebbero stati perseguibili sotto ogni punto di vista”, continua Chiacchio. “Gravina ieri ha chiarito la situazione. Peccato che i vertici della Lega con un consiglio d’urgenza abbiano invece deciso diversamente. Ieri sera si sarebbe potuta dare un’immagine diversa del calcio italiano e per queste situazioni antipatiche che purtroppo si ripetono in continuazione” Infine, riferendosi al ricorso, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) Eduardo Chiacchio,del, ha parlato a Radio Punto Nuovo. “Non ci sarà il 3-0 a tavolino stasera? No, assolutamente. Ci auguriamo che ilnon applichi la sanzione della sconfitta a tavolino, madi“ ha detto. Ildeiriteneva che “non potevano muoversi dalla città di. È chiaro che sarebbero stati perseguibili sotto ogni punto di vista”, continua Chiacchio. “Gravina ieri ha chiarito la situazione. Peccato che i vertici della Lega con un consiglio d’urgenza abbiano invece deciso diversamente. Ieri sera si sarebbe potuta dare un’immagine diversa del calcio italiano e per queste situazioni antipatiche che purtroppo si ripetono in continuazione” Infine, riferendosi al ricorso, ...

