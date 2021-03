Lazio-Torino, è caos: il ricorso granata e l’annuncio del legale sul 3-0 a tavolino (Di mercoledì 3 marzo 2021) Non si placano le polemiche sulla partita del campionato di Serie A Lazio-Torino, la sfida valida per la 25esima giornata non si è disputata a causa di alcune positività al Coronavirus in casa granata che hanno impedito la partenza della squadra di Davide Nicola per Roma. Il Torino, attraverso un comunicato ufficiale, ha confermato di aver depositato il preannuncio di ricorso. “Il Torino Football Club, assistito e difeso dall’avvocato Eduardo Chiacchio, comunica di aver depositato presso il Giudice sportivo della Lega di serie A il preannuncio di ricorso circa le cause di forza maggiore che hanno impedito la disputa della partita Lazio-Torino”. Lazio-Torino, parla il legale ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 3 marzo 2021) Non si placano le polemiche sulla partita del campionato di Serie A, la sfida valida per la 25esima giornata non si è disputata a causa di alcune positività al Coronavirus in casache hanno impedito la partenza della squadra di Davide Nicola per Roma. Il, attraverso un comunicato ufficiale, ha confermato di aver depositato il preannuncio di. “IlFootball Club, assistito e difeso dall’avvocato Eduardo Chiacchio, comunica di aver depositato presso il Giudice sportivo della Lega di serie A il preannuncio dicirca le cause di forza maggiore che hanno impedito la disputa della partita”., parla il...

