Lazio-Torino, cosa succede adesso? Attesa per il giudice sportivo, tutte le possibilità (Di mercoledì 3 marzo 2021) Lazio-Torino, la farsa è servita. La partita che non si è giocata martedì 2 marzo adesso potrebbe diventare oggetto di un lungo dibattito non sul campo ma nelle aule di un tribunale, andando a ripercorrere l'iter di Juventus-Napoli. Ci sono però diverse possibilità sul piatto, ma tutte passano dal primo step, vale a dire il primo grado di giudizio del calcio italiano, ovvero il giudice sportivo. Gerardo Mastrandrea venerdì 5 marzo sarà chiamato a decidere: c'è appunto il precedente Juventus-Napoli, ma vista come è andata a finire potrebbe non essere imposto il 3-0 a tavolino ma piuttosto la non omologazione del punteggio e dunque la Lega Serie A sarebbe obbligata a fissare una data per il recupero (probabile il 7 aprile). Ci sono però maggiori ...

