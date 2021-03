Lazio-Torino | avvocato Chiacchio | “Ci auguriamo che non venga dato il 3-0 a tavolino”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) “Per ogni ricorso è necessario che la società faccia arrivare un preannuncio. Oggi abbiamo inviato anche una Pec allaper informarla. Si tratta di un atto formale, ma indispensabile perché possa essere inviata la procedura di ricorso. Ciche non applichi la sanzione della sconfitta a, ma consenta di giocare. Se ilfosse partito sarebbe stato penalmente perseguibile? Penso che non potevano muoversi dalla città di. È chiaro che sarebbero stati perseguibili sotto ogni punto di vista”. Queste le dichiarazioni dell’difensore del, Eduardo, ai microfoni di Radio Punto Nuovo in merito al preannuncio di ricorso presentato dalla società granata dopo il mancato rinvio della sfida contro ...

Dopo Juventus - Napoli , ora ancherischia di diventare un caso. Da una parte l'ASL e la sua competenza in fatto di salute, dall'altra la Lega che si rifiuta di scendere a patti con eventuali modifiche al protocollo. Il ...Il club granata ha saltato il match contro la. Ildi Nicola riparte con gli allenamenti in gruppo, dopo che la squadra è stata costretta a fermarsi per il focolaio della variante inglese di Covid - 19, che ha portato i granata a non ...Il primo match doveva essere Lazio-Torino alle ore 18:30, ma la sfida non si è disputata a causa dei diversi giocatori granata colpiti dal Covid. Alle ore 20:45 si gioca una sfida tutta bianconera tra ...Nell'anticipo del turno infrasettimanale la Juventus batte 3-0 lo Spezia. Non si è giocata Lazio-Torino. Partita bloccata dalla Asl del capoluogo piemontese per la positività di molti giocatori granat ...