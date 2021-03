Lazio, seduta anti Juventus: differenziato per Marusic (Di mercoledì 3 marzo 2021) La Lazio ha svolto in mattinata a Formello il primo allenamento verso la partita di sabato sera contro la Juventus Dopo il match non disputato di ieri pomeriggio, la Lazio è tornata ad allenarsi in vista dell’impegno di sabato sera contro la Juventus. differenziato per Ada Marusic. Il report ufficiale del club biancoceleste: «Allenamento mattutino quest’oggi per la Prima Squadra della Capitale che, quest’oggi, si è ritrovata alle ore 11:00 presso il Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello. Al termine di un iniziale riscaldamento atletico, la squadra ha svolto delle esercitazioni sul possesso palla tramite alcuni torelli. Successivamente, al termine di un lavoro atletico sulla forza, la squadra ha svolto un lavoro tecnico sul 3vs2 ed una partitella a campo ridotto. Nella ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Laha svolto in mattinata a Formello il primo allenamento verso la partita di sabato sera contro laDopo il match non disputato di ieri pomeriggio, laè tornata ad allenarsi in vista dell’impegno di sabato sera contro laper Ada. Il report ufficiale del club biancoceleste: «Allenamento mattutino quest’oggi per la Prima Squadra della Capitale che, quest’oggi, si è ritrovata alle ore 11:00 presso il Campo Centrale del Centro Sportivo di Formello. Al termine di un iniziale riscaldamento atletico, la squadra ha svolto delle esercitazioni sul possesso palla tramite alcuni torelli. Successivamente, al termine di un lavoro atletico sulla forza, la squadra ha svolto un lavoro tecnico sul 3vs2 ed una partitella a campo ridotto. Nella ...

