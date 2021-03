Lazio, 5 milioni di mascherine «non certificate» alla Protezione civile: tre arresti. Un indagato: «Ho parlato con Arcuri» (Di mercoledì 3 marzo 2021) Operazione della Guardia di finanza nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sulle mascherine «non certificate» acquistate dall’Italia nei primi mesi della pandemia di Coronavirus. Tre persone sono finite agli arresti domiciliari, a vario titolo, per frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata in reLazione alla fornitura di 5 milioni di mascherine e 430 mila camici alla Protezione civile del Lazio. Si tratta di Andelko Aleksic, Vittorio Farina, imprenditore già attivo nel settore dell’editoria, e Domenico Romeo. Aleksic e Farina sono indagati anche per traffico di influenze illecite. È stato disposto un sequestro preventivo di quasi 22 milioni di euro. «Domenico mi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 marzo 2021) Operazione della Guardia di finanza nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sulle«non» acquistate dall’Italia nei primi mesi della pandemia di Coronavirus. Tre persone sono finite aglidomiciliari, a vario titolo, per frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata in renefornitura di 5die 430 mila camicidel. Si tratta di Andelko Aleksic, Vittorio Farina, imprenditore già attivo nel settore dell’editoria, e Domenico Romeo. Aleksic e Farina sono indagati anche per traffico di influenze illecite. È stato disposto un sequestro preventivo di quasi 22di euro. «Domenico mi ...

