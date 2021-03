Lavazza | premio di 3500 euro a ciascun dipendente di Torino e Gattinara

(Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Hanno garantito la continuità produttiva e il raggiungimento degli specifici obiettivi di miglioramento continuo delle performance anche in un anno complesso come il 2020. Per tale ragioneha deciso di erogare ao degli oltre 600 collaboratori degli Stabilimenti Produttivi di(Vc) premi per complessivi 3.500lordi che si vanno ad aggiungere ai bonus riconosciuti nei mesi di marzo e aprile 2020 pari a 500per il lavoro svolto in presenza durante il periodo più critico dell’emergenza sanitaria. Si tratta delper obiettivi più alto mai erogato nella storia del Gruppo. Per i collaboratori dell’Impianto di Pozzili (IS), eccellenza specializzata nel processo di decaffeinizzazione naturale del caffè, l’importo ...

I collaboratori " fa sapere" potranno scegliere se ricevere ilin denaro oppure fruire dell'intero valore netto delattraverso un'ampia offerta di servizi Welfare per loro e le ...