Laura Pausini piange a Sanremo | “Il Golden Globe lo terrà mio papà”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Era la grande ospite di questa seconda serata di2021: fresca diha sceso le scale dell’Ariston ed ha raggiunto, emozionatissima, Amadeus e Fiorello. Lacrime di gioia per l’artista che ancora una volta, in questi ultimi giorni, ha rappresentato l’orgoglio italiano anche all’estero. E proprio sul palco diha confessato … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

CardRavasi : Quando impari a sopravvivere E accetti l'impossibile Nessuno ci crede, io sì (Laura Pausini) #GoldenGlobes #Sanremo2021 #parole_di_donne - lorepregliasco : Hai Laura Pausini sul palco a Sanremo, *devi* farle cantare La solitudine ?? #Sanremo2021 @trash_italiano - tvsorrisi : Laura Pausini è quiiii #Sanremo2021 - salvalasilvia : RT @CaraNelleVigne: GRAZIE LAURA PAUSINI L’EMILIA-ROMAGNA TI AMA SEI TU LA NOSTRA REGINA - MariannaPrato : RT @AnnaBischi: #Sanrem2021 #sanremo21 #Sanremo2021 #SANREMO2021 Quando Laura Pausini ha detto “TUTTI INSIEME” ricordiamoci che diceva a l… -

Artista internazionale, una delle cantanti italiane più famose al mondo , eppure la scalinata di Sanremo colpisce dritto nel cuore:arriva al Festival, superospite della seconda serata, e si commuove . Racconta del Golden Globe appena vinto con la voce che trema e che tradisce l'emozione. "È bello che un'artista che ...Emozionatissima e con la voce tremante. Èla grande protagonista della seconda serata di Sanremo 2021, che torna all'Ariston come ospite con Io sì. Il brano cantato dalla star internazionale è colonna sonora del film La vita ...Solo uomini i finalisti delle nuove proposte: Gaudiano, Folcast (da ieri), Davide Shorty e Wrongonyou (passati stasera). Elodie co-conduttrice. Ecco la scaletta ...Fiorello con mascherina e look total black con ali piumate dal il via alla seconda serata di Sanremo 2021 davanti all'ingresso del Teatro Ariston, poi ...