Laura Pausini | l’avete mai vista da bambina? Lo scatto con la sorella è imperdibile | impossibile riconoscerla!

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 4 marzo 2021)maida? Locon la, stenterete a riconoscerla, scopriamolo insieme!dacon laSilvia: lo, riuscite a riconoscere la cantante?Lei è una delle cantanti più amate e apprezzate dal pubblico, un vero e proprio pilastro della musica italiana. Stiamo parlando di, voce meravigliosa conosciuta in tutto il mondo. Non a caso, infatti, è reduce dalla vittoria ai Golden Globe per il brano ‘Io sì’, colonna sonora del film ‘La vita davanti a sè’ di Edoardo Ponti, con la splendida e intramontabile Sofia ...