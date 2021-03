Laura Pausini, la celebrità italiana famosissima all’estero (Di mercoledì 3 marzo 2021) Quanto sia famosa Laura Pausini in Italia si sa, ma nel mondo? Probabilmente non ne abbiamo piena coscienza, convinti di essere gli unici ad ascoltare musica “straniera”. E invece anche ‘noi’ piacciamo all’estero: i cantanti italiani che spopolano fuori dalla nostra Nazione sono tantissimi, ma pochi di questi hanno raggiunto veramente la popolarità di cui gode oggi la Pausini. Esordita al Festival di Sanremo nel 1993, Laura ha raggiunto il mercato discografico internazionale, soprattutto in numerosi paesi d’Europa e dell’America Latina – conquistando gli Stati Uniti – grazie ai numerosi brani incisi in spagnolo, portoghese, inglese, francese e catalano. Partendo dalla tipica melodia italiana, il suo percorso musicale ha conosciuto un’evoluzione data dall’incontro con altri generi, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Quanto sia famosain Italia si sa, ma nel mondo? Probabilmente non ne abbiamo piena coscienza, convinti di essere gli unici ad ascoltare musica “straniera”. E invece anche ‘noi’ piacciamo: i cantanti italiani che spopolano fuori dalla nostra Nazione sono tantissimi, ma pochi di questi hanno raggiunto veramente la popolarità di cui gode oggi la. Esordita al Festival di Sanremo nel 1993,ha raggiunto il mercato discografico internazionale, soprattutto in numerosi paesi d’Europa e dell’America Latina – conquistando gli Stati Uniti – grazie ai numerosi brani incisi in spagnolo, portoghese, inglese, francese e catalano. Partendo dalla tipica melodia, il suo percorso musicale ha conosciuto un’evoluzione data dall’incontro con altri generi, ...

goldenglobes : Congratulations to Diane Warren (@Diane_Warren), Laura Pausini (@LauraPausini), and Niccolò Agliardi (… - Adnkronos : Festa per #LauraPausini a Castel Bolognese, manifesti a Times Square - rtl1025 : Laura Pausini a #sanremo2021 mercoledì! @LauraPausini ?? - ZeusMega : RT @Cinguetterai: Laura Pausini a Sanremo #Sanremo2021 - IdaDiGrazia : Seconda serata #Sanremo2021 la diretta di @leggoit : Irama canta per ultimo. Sul palco Elodie, Laura Pausini e Il V… -