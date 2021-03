Laura Pausini: età, vita privata, famiglia, marito, figli e patrimonio (Di mercoledì 3 marzo 2021) Laura Pausini è una delle cantanti più apprezzate su tutto il territorio nazionale ed è sicuramente molto conosciuta anche fuori dai confini dell’Italia. In questo articolo andremo a vedere più da vicino di chi si tratta e molte cose sulla sua vita privata. Laura Pausini: vita privata Laura Pausini è nata il 16 Maggio 1974 a Faenza ed oggi ha 46 anni. Nel 2005 ha iniziato un rapporto con Paolo Carta ed i due hanno una figlia che si chiama Paola. Il marito di Laura Pausini è un musicista ma anche chitarrista e produttore discografico ed ha collaborato con tanti big della musica italiana. Tra i tanti sottolineiamo Eros Ramazzotti, Max Pezzali ma ... Leggi su giornal (Di mercoledì 3 marzo 2021)è una delle cantanti più apprezzate su tutto il territorio nazionale ed è sicuramente molto conosciuta anche fuori dai confini dell’Italia. In questo articolo andremo a vedere più da vicino di chi si tratta e molte cose sulla suaè nata il 16 Maggio 1974 a Faenza ed oggi ha 46 anni. Nel 2005 ha iniziato un rapporto con Paolo Carta ed i due hanno unaa che si chiama Paola. Ildiè un musicista ma anche chitarrista e produttore discografico ed ha collaborato con tanti big della musica italiana. Tra i tanti sottolineiamo Eros Ramazzotti, Max Pezzali ma ...

goldenglobes : Congratulations to Diane Warren (@Diane_Warren), Laura Pausini (@LauraPausini), and Niccolò Agliardi (… - Adnkronos : Festa per #LauraPausini a Castel Bolognese, manifesti a Times Square - rtl1025 : Laura Pausini a #sanremo2021 mercoledì! @LauraPausini ?? - csnfsma_ : RT @surrevnder: LAURA PAUSINI È ARRIVATA A SANREMO #sanremo2021 - danielepasotti3 : RT @jadestuxedo: .@WARNERMUSICIT fate interagire Laura Pausini e Annalisa in qualche modo? ?? -