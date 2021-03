Laura Pausini a ventotto anni dal debutto sbarca a Sanremo per festeggiare il trionfo dei Golden Globes (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo il trionfo ai Golden Globes, Laura Pausini torna a Sanremo. A poche ore dalla vittoria la star italiana più acclamata nel mondo, ha accettato l’invito di Amadeus a festeggiare questo nuovo clamoroso riconoscimento proprio sul palco dell’Ariston da dove tutto è partito, proprio uno di questi stessi giorni di 28 anni fa. Laura sul palco eseguirà per la prima volta dal vivo IO SI (Seen), il brano con cui ha conquistato la Hollywood Foreign Press Association, scritto da Laura Pausini e Diane Warren e Best Original Song di The Life ahead/La vita davanti a sè, il film di Edoardo Ponti che ha riportato alle scene Sophia Loren. “Sanremo per me è da sempre un’emozione grandissima. Sono ... Leggi su domanipress (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo ilaitorna a. A poche ore dalla vittoria la star italiana più acclamata nel mondo, ha accettato l’invito di Amadeus aquesto nuovo clamoroso riconoscimento proprio sul palco dell’Ariston da dove tutto è partito, proprio uno di questi stessi giorni di 28fa.sul palco eseguirà per la prima volta dal vivo IO SI (Seen), il brano con cui ha conquistato la Hollywood Foreign Press Association, scritto dae Diane Warren e Best Original Song di The Life ahead/La vita davanti a sè, il film di Edoardo Ponti che ha riportato alle scene Sophia Loren. “per me è da sempre un’emozione grandissima. Sono ...

