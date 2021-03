Laura Pausini a Sanremo, Daydreamer o Streetdance? La tv del 3 marzo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Prosegue il “Festival di Sanremo” condotta da Amadeus. La seconda serata della storica kermesse dedicata alla canzone italiana andrà in onda mercoledì 3 marzo alle 20.30, in prima serata, su RaiUno. Accanto ad Amadeus ci sarà Fiorello a fare da spalla e da traino; ospiti fissi Achille Lauro e Ibrahimovic; la co-conduttrice stasera sarà Elodie. Tra gli ospiti annunciati per oggi c’è Laura Pausini. Oltre a lei Gigliola Cinquetti, Fausto Leali e Marcella Bella. I tre saranno protagonisti di una celebrazione della storia del festival con due brani a testa. Cinquetti canterà ‘Non ho l’età’ e ‘Dio come ti amo’, Leali ‘Mi manchi’ e ‘Io amo’ e Marcella Bella ‘Senza un briciolo di testa’ e ‘Montagne verdi’. La serata di ieri è stata dedicata all’ascolto dei primi 13 dei 26 brani in gara, mentre oggi si ascolteranno gli altri ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 3 marzo 2021) Prosegue il “Festival di” condotta da Amadeus. La seconda serata della storica kermesse dedicata alla canzone italiana andrà in onda mercoledì 3alle 20.30, in prima serata, su RaiUno. Accanto ad Amadeus ci sarà Fiorello a fare da spalla e da traino; ospiti fissi Achille Lauro e Ibrahimovic; la co-conduttrice stasera sarà Elodie. Tra gli ospiti annunciati per oggi c’è. Oltre a lei Gigliola Cinquetti, Fausto Leali e Marcella Bella. I tre saranno protagonisti di una celebrazione della storia del festival con due brani a testa. Cinquetti canterà ‘Non ho l’età’ e ‘Dio come ti amo’, Leali ‘Mi manchi’ e ‘Io amo’ e Marcella Bella ‘Senza un briciolo di testa’ e ‘Montagne verdi’. La serata di ieri è stata dedicata all’ascolto dei primi 13 dei 26 brani in gara, mentre oggi si ascolteranno gli altri ...

