L'arcidiocesi di New Orleans si ribella al Papa: "Immorale usare il vaccino Johnsin&Johnson" (Di mercoledì 3 marzo 2021) Congregazione per la dottrina della Fede, dichiarazione ufficiale di poche settimane fa: si possono usare 'tutte le vaccinazioni riconosciute come clinicamente sicure ed efficaci con coscienza certa ... Leggi su globalist (Di mercoledì 3 marzo 2021) Congregazione per la dottrina della Fede, dichiarazione ufficiale di poche settimane fa: si possono'tutte le vaccinazioni riconosciute come clinicamente sicure ed efficaci con coscienza certa ...

globalistIT : RIDICOLI! Il vaccino Johnson and Johnson, secondo un sito anti-aborto, LifeSite News, userebbe la linea cellulare… - BillyDeMountain : @Hazydavey38 @Rossana_Capo +++ BREAKING NEWS +++ Trovati neuroni tra i coliformi fecali nei cervelli dell'arcidiocesi di New Orleans - ArciAtea : “Cattolici, il vaccino Johnson&Johnson è immorale. Non fatelo”. L’arcidiocesi di New Orleans avverte i fedeli… - BK63805720 : Cattolici, il vaccino Johnson&Johnson è immorale. Non fatelo”. L’arcidiocesi di New Orleans avverte i fedeli. Nella… - amedeocaputo : 'Cattolici, il vaccino Johnson&Johnson è immorale. Non fatelo'. L'arcidiocesi di New Orleans avverte i fedeli - Il… -