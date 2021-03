L’annuncio del Mise | «Italia pronta per infialamento del vaccino anti Covid Produzione propria entro l’autunno»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Inci sarebbero le condizioni immediate per avviare la fase dell’e finitura dei vaccini. Questa una delle importconclusioni dell’incontro che si è svolto alsul tema delladei vaccini su territorio nazionale. Il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha parlato con il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi e la direttrice generale Enrica Giorgetti. Presenti anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Franco Gabrielli, il nuovo commissario per l’emergenza Paolo Figliuolo e il professor Giorgio Palù dell’Agenziana del farmaco. «Grazie all’eccellenza produttiva dell’» spiega la nota diffusa dal, «sono già pronte a ...