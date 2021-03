L’Amica Geniale 3, proseguono le riprese: ciak anche a Milano (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’Amica Geniale 3: anche la Galleria Vittorio Emanuele e Piazza Duomo a Milano faranno da sfondo alle vicende di Lila e Lenù. Non solo Firenze e Napoli, dove sono previste riprese in via dei Tribunali, Port’Alba, Piazza del Gesù, piazza Dante e Lungomare, location splendidamente riadattate all’atmosfera degli anni ’70. Le riprese della terza stagione de L’Amica Leggi su 2anews (Di mercoledì 3 marzo 2021)3:la Galleria Vittorio Emanuele e Piazza Duomo afaranno da sfondo alle vicende di Lila e Lenù. Non solo Firenze e Napoli, dove sono previstein via dei Tribunali, Port’Alba, Piazza del Gesù, piazza Dante e Lungomare, location splendidamente riadattate all’atmosfera degli anni ’70. Ledella terza stagione de

heythereilaria : HFJEBDKSBRU ho beccato il set de l’amica geniale in duomo - 9bruttapazza7 : Personaggio più inutile de 'L'amica geniale' - Salvo_dallavita : Leonardo è l'amica geniale del 2021 #Sanremo2021 - clairemolko : Never ending Story è la versione 2021 della sviolinata de “L’amica geniale” della scorsa edizione. Come odiare dell… - severusmagiustu : Del Sanremo dell’anno scorso ricordo la pubblicità massacrante di quel capolavoro de L’Amica Geniale con cui ci fra… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Amica Geniale Eleonora Andreatta, la signora delle fiction lascia la Rai e passa a Netflix Corriere della Sera