L'altro mondo di Alitalia (Di mercoledì 3 marzo 2021) L'aviazione civile è a pezzi in tutto il mondo, ma a Roma si protesta per una settimana di ritardo negli stipendi Alitalia. La sensazione, a leggere le notizie su Alitalia, è che la nostra compagnia di bandiera viva sempre in un mondo parallelo. E' di pochi giorni fa la notizia che la società pagherà gli stipendi di febbraio il primo marzo e verserà anche l'anticipo base della cassa integrazione. I circa 11.000 dipendenti lo hanno saputo da una mail del commissario Giuseppe Leogrande, che evidentemente è riuscito a trovare i 18 milioni necessari facendoli anticipare dal Governo. Insomma in un modo o nell'altro, quasi completamente a spese del contribuente, Alitalia se la cava sempre, tanto che ci si chiede che ideee abbiano a proposito della configurazione che la compagnia dovrebbe ... Leggi su panorama (Di mercoledì 3 marzo 2021) L'aviazione civile è a pezzi in tutto il, ma a Roma si protesta per una settimana di ritardo negli stipendi. La sensazione, a leggere le notizie su, è che la nostra compagnia di bandiera viva sempre in unparallelo. E' di pochi giorni fa la notizia che la società pagherà gli stipendi di febbraio il primo marzo e verserà anche l'anticipo base della cassa integrazione. I circa 11.000 dipendenti lo hanno saputo da una mail del commissario Giuseppe Leogrande, che evidentemente è riuscito a trovare i 18 milioni necessari facendoli anticipare dal Governo. Insomma in un modo o nell', quasi completamente a spese del contribuente,se la cava sempre, tanto che ci si chiede che ideee abbiano a proposito della configurazione che la compagnia dovrebbe ...

AntoVitiello : #Ibrahimovic a #Sanremo: “Appena mi ha chiamato Amadeus ho detto subito si. Meglio giocare con me che contro di me.… - giorgio_gori : Un anno senza poter lavorare, zero ristori. Il mondo della #montagna sta subendo + di ogni altro le conseguenze del… - sole24ore : Il medico che nel 2003 salvò il mondo dall’altro #coronavirus. Se ne parla oggi a #Start, il podcast del #Sole24Ore… - io_gurt : RT @neobiovirus: Si é disposto di far sparire in tutto il mondo i libri che descrivono le tecniche inserimento ed identificazione di elemen… - Se23rex : @RossaMcFarland Mio marito, nel modo più assoluto e nessun altro al mondo -

Ultime Notizie dalla rete : altro mondo La schizofrenia della politica Che strano mondo trapela dai media: sembra di parlare di emisferi opposti, comunque incomunicabili. Dunque, ... 'tanto c'è la Dad, possiamo anche chiudere tutto e se i nostri figli perdono un altro anno,...

Sanremo: Irama in gara con video, ok da case discografiche ... ed è stato trovato positivo anche un altro collaboratore. Tutti i contatti stretti delle ultime 48 ... "Il mondo è cambiato, è cambiata la scuola, si fa la didattica a distanza, cambia tutto, le ...

Un altro mondo è possibile LA NAZIONE Passione Fitwalking, Damilano: «Camminare è un’arte. Bastano 30 minuti al giorno per stare bene» Maurizio Damilano, campione olimpionico di marcia, spiega i benefici della disciplina non agonistica: «Scarpa corretta e procedere ad almeno 6 km all’ora. Si può fare ovunque e in compagnia» ...

Boom del lusso di seconda mano. Così i giovani cercano la sostenibilità Boston Consulting Group: «È tra i fenomeni più dirompenti del mercato. Oggi vale 30.40 miliardi di dollari, ma entro i prossimi cinque anni si prevede un ulteriore aumento del 15-20%».

Che stranotrapela dai media: sembra di parlare di emisferi opposti, comunque incomunicabili. Dunque, ... 'tanto c'è la Dad, possiamo anche chiudere tutto e se i nostri figli perdono unanno,...... ed è stato trovato positivo anche uncollaboratore. Tutti i contatti stretti delle ultime 48 ... "Ilè cambiato, è cambiata la scuola, si fa la didattica a distanza, cambia tutto, le ...Maurizio Damilano, campione olimpionico di marcia, spiega i benefici della disciplina non agonistica: «Scarpa corretta e procedere ad almeno 6 km all’ora. Si può fare ovunque e in compagnia» ...Boston Consulting Group: «È tra i fenomeni più dirompenti del mercato. Oggi vale 30.40 miliardi di dollari, ma entro i prossimi cinque anni si prevede un ulteriore aumento del 15-20%».