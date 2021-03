L’agenda mitteleuropea della nuova tribù politica dei Central 5

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Lunedì 1 marzo a Brdo, in Slovenia, si è tenuto il quinto incontro dei “5” (C5), il gruppo informale composto da Austria, Slovenia, Ungheria, Cechia e Slovacchia, formato l’anno scorso su iniziativa austriaca per coordinare la risposta alla pandemia. Tema principale all’ordine del giorno: l’elaborazione di una linea comune da tenere durante il semestre di presidenza sloveno del Consiglio europeo, che inizierà il prossimo primo luglio. L’incontro può essere visto come l’ultimo ripasso collettivo del sodalizio mitteleuropeo, in vista dell’esame di maturità: i sei mesi in cui Lubiana reggerà il timone del blocco. Con il vertice di Brdo, i C5, che complessivamente producono circa il 6.5% del pil Ue, lanciano un segnale molto esplicito, proiettandosi come un soggetto coeso e unito nell’ambitoestera. L’elenco delle ...