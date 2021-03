L’agenda capelli di Marzo 2021 | tagli | idee e novità del momento

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Una nuova linea di trattamenti nei colori arcobaleno e con integratori gommosi a forma di unicorno, scrunchie in seta per non lasciare il segno e un nuovo bronde, perfetto per la primavera in arrivo:dal mondo dell’hairstyling nella nuova agendadel mese.: le, colori e styling da copiare alle star guarda le fotodel mese 1. L’idea colore: il nuovo “bronde” di Hailey Bieber Non proprio un ...