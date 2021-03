L’accusa a Draghi sul rifiuto dei vaccini all’Africa e il silenzio della politica (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Draghi ha detto no all’invio di 13 milioni di vaccini all’Africa”. L’accusa è di quelle pesanti, la fonte più che autorevole: il quotidiano francese “Le Monde” non ha dubbi e punta il dito direttamente contro il Presidente del Consiglio italiano. Draghi, secondo “Le Monde”, nel corso dell’ultimo summit Ue della scorsa settimana – salutato in Italia come il primo grande successo del nuovo premier – avrebbe rifiutato la proprosta di Angela Merkel ed Emmanuel Macron di inviare in Africa un numero sufficiente perlomeno a coprire gli operatori sanitari impegnate a fronteggiare l’emergenza Covid, oltre ad alcune delle fasce più colpite, per un totale di circa lo 0,5% della popolazione africana. Un numero sicuramente non risolutivo ma comunque un punto di partenza e un aiuto ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) “ha detto no all’invio di 13 milioni di”.è di quelle pesanti, la fonte più che autorevole: il quotidiano francese “Le Monde” non ha dubbi e punta il dito direttamente contro il Presidente del Consiglio italiano., secondo “Le Monde”, nel corso dell’ultimo summit Uescorsa settimana – salutato in Italia come il primo grande successo del nuovo premier – avrebbe rifiutato la proprosta di Angela Merkel ed Emmanuel Macron di inviare in Africa un numero sufficiente perlomeno a coprire gli operatori sanitari impegnate a fronteggiare l’emergenza Covid, oltre ad alcune delle fasce più colpite, per un totale di circa lo 0,5%popolazione africana. Un numero sicuramente non risolutivo ma comunque un punto di partenza e un aiuto ...

