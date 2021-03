La vedova di Paolo Rossi | nuovo furto dei cimeli | l’appello disperato

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Federica Cappelletti ,del grande campione, ha parlato di un recenteche ha sconvolto la sua famiglia. Ecco le sue drammatiche parole. Le parole di Federica Cappelletti Un racconto terribile quello fatto da Federica Cappelletti ,del grande campione, scomparso qualche mese fa. Ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, Cappelletti ha spiegato: “Non c’è pace. Ci hanno preso di mira. Lo hanno preso di mira. Io dico: lasciatelo riposare in pace.ora è a chiunque sappia qualcosa di questo ennesimo. Ci sono le indagini in corso. Basta, non abbiamo più nulla in casa, abbiamo tolto tutto, lasciateci vivere il nostro dolore “. Proprio nel giorno del funerale di ...

domenicalive : Federica racconta l'ennesimo sfregio alla memoria di Paolo Rossi #DomenicaLive - GCugini : La vedova di Paolo Rossi dopo il furto dei suoi cimeli: 'Sfregiato il ricordo di mio marito' - bizzarri_paolo : @sarabanda_ Vedova di Conte e Casalino? - MarianoMoselli : Ma anche la vedova di Paolo Rossi, ma che cazzo, un po’ di dignità e senso del pudore. Vivere il dolore in silenzio… - domenicalive : Rubati alcuni cimeli dallo stadio di Vicenza, a #DomenicaLive l'appello della vedova di Paolo Rossi -

Ultime Notizie dalla rete : vedova Paolo

... Piero Ruggeri oltre a Marcello Levi,Fossati, Luigi Carluccio. Per approfondire ulteriormente la sua ricerca alla metà degli anni Sessanta lavora all'Accademia di Salisburgo, con Emilio,...... interpretando il ruolo di un omosessuale che si confronta con ladel suo amante ( ... onore riservato a pochissimi altri italiani, fra cuiConte, Claudio Santamaria e Giovanna Mezzogiorno. ...Katharine Mary Drexel (Santa Caterina) è stata una religiosa statunitense, fondatrice della congregazione delle Suore del ...Ivano Michetti e Nick Luciani fanno pace in diretta televisiva a “Live Non è la D'Urso” dopo un litigio durato sei anni, in cui non si sono visti ...