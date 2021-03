La variante brasiliana più tosta della sudafricana | resiste a plasma e monoclonali Meno ai vaccini

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ladel coronavirus Sars-CoV-2 fa paura, ma non è invincibile. Infatti, uno studio Usa rivela che «può rappresentare una minaccia per le terapie a base di anticorpi» attualmente disponibili. Ma «per l’efficacia protettiva dei nostri». È la conclusione a cui approda un team di ricercatori statunitense che – in una ricerca disponibile in versione preprint sulla piattaforma Biorxiv, non ancora sottoposto a peer review – ha condotto una serie di test per valutare la sensibilità di questaalla principale arma su cui il mondo sta puntando per sconfiggere il virus: cioè ianti-Covid. Ma anche aie alconvalescente....