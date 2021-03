La truffa delle mascherine da 22 milioni di euro ha portato all'arresto di tre persone (Di mercoledì 3 marzo 2021) AGI - I finanzieri del Comando provinciale di Roma hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari personali e reali emessa dal gip del tribunale capitolino, su richiesta della procura di Roma, a carico di Andelko Aleksic, Vittorio Farina, già attivo nel settore della carta stampata, e Domenico Romeo, indagati, a vario titolo, per frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata nonché, Aleksic e Farina, anche per traffico di influenze illecite. Sequestrati anche 22 milioni di euro a carico dei tre e della società milanese european Network Tlc S.r.l., che è stata interdetta dal contrarre con la pubblica amministrazione. A seguito di una segnalazione alla procura dell'Agenzia regionale della Protezione civile del Lazio, i finanzieri del Gruppo tutela spesa pubblica del Nucleo di polizia economico-finanziaria hanno ... Leggi su agi (Di mercoledì 3 marzo 2021) AGI - I finanzieri del Comando provinciale di Roma hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari personali e reali emessa dal gip del tribunale capitolino, su richiesta della procura di Roma, a carico di Andelko Aleksic, Vittorio Farina, già attivo nel settore della carta stampata, e Domenico Romeo, indagati, a vario titolo, per frode nelle pubbliche forniture eaggravata nonché, Aleksic e Farina, anche per traffico di influenze illecite. Sequestrati anche 22dia carico dei tre e della società milanesepean Network Tlc S.r.l., che è stata interdetta dal contrarre con la pubblica amministrazione. A seguito di una segnalazione alla procura dell'Agenzia regionale della Protezione civile del Lazio, i finanzieri del Gruppo tutela spesa pubblica del Nucleo di polizia economico-finanziaria hanno ...

