La truffa delle mascherine da 22 milioni di euro ha portato all'arresto di tre persone (Di mercoledì 3 marzo 2021) AGI - AGI - Tre arresti e un sequestro preventivo di beni per un importo di quasi 22 milioni di euro. Questo il bilancio dell'operazione "Giù la maschera", svolta oggi dai finanzieri del Comando provinciale di Roma che hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari emessa dal gip del tribunale capitolino, su richiesta della procura di Roma, a carico di Andelko Aleksic, Vittorio Farina, già attivo nel settore della carta stampata, e Domenico Romeo, indagati, a vario titolo, per frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata nonchè, Aleksic e Farina, anche per traffico di influenze illecite. L'indagine, avviata a seguito di una segnalazione alla procura dell'Agenzia regionale della Protezione civile del Lazio, riguarda le vicende relative alla fornitura di 5 milioni di mascherine FFP2 e 430 mila ... Leggi su agi (Di mercoledì 3 marzo 2021) AGI - AGI - Tre arresti e un sequestro preventivo di beni per un importo di quasi 22di. Questo il bilancio dell'operazione "Giù la maschera", svolta oggi dai finanzieri del Comando provinciale di Roma che hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari emessa dal gip del tribunale capitolino, su richiesta della procura di Roma, a carico di Andelko Aleksic, Vittorio Farina, già attivo nel settore della carta stampata, e Domenico Romeo, indagati, a vario titolo, per frode nelle pubbliche forniture eaggravata nonchè, Aleksic e Farina, anche per traffico di influenze illecite. L'indagine, avviata a seguito di una segnalazione alla procura dell'Agenzia regionale della Protezione civile del Lazio, riguarda le vicende relative alla fornitura di 5diFFP2 e 430 mila ...

