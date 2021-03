La traduttrice bianca e il razzismo al contrario (Di mercoledì 3 marzo 2021) "Non può occuparsi dei testi di un'afroamericana come la Gorman". Lei rinuncia, il caso in Olanda sui versi della poetessa di Biden Leggi su quotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) "Non può occuparsi dei testi di un'afroamericana come la Gorman". Lei rinuncia, il caso in Olanda sui versi della poetessa di Biden

Perché una scrittrice bianca non può tradurre Amanda Gorman? Era stata scelta come traduttrice per la versione olandese dell'opera della poetessa afroamericana ... L'accusa? Essere "troppo bianca", nel senso di troppo lontana dall'esperienza dell'autrice ...

Perché una scrittrice bianca non può tradurre Amanda Gorman? La scrittrice olandese scelta per la traduzione delle poesie di Amanda Gorman ha rinunciato. Troppe le polemiche. Da molti è stata definita troppo lontana nelle esperienze per poterle riproporre appie ...

"Non può occuparsi dei testi di un'afroamericana come la Gorman". Lei rinuncia, il caso in Olanda sui versi della poetessa di Biden

Era stata scelta come traduttrice per la versione olandese dell'opera della poetessa afroamericana ... L'accusa? Essere "troppo bianca", nel senso di troppo lontana dall'esperienza dell'autrice ...

La scrittrice olandese scelta per la traduzione delle poesie di Amanda Gorman ha rinunciato. Troppe le polemiche. Da molti è stata definita troppo lontana nelle esperienze per poterle riproporre.