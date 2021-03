La Specializzazione per gli Avvocati sarà il trend del futuro (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Milano, 3 marzo 2021) - In Italia ci sono circa 245.000 Avvocati e la maggior parte di questi Avvocati è Generalista e pertanto si occupano di tutto spaziando dal diritto penale, al diritto di famiglia, a quello di immigrazione e via dicendo. Questo potrebbe essere un errore piuttosto grave: sempre più spesso si sente parlare di Avvocati Generalisti che guadagnano davvero poco e fanno fatica ad avere clienti (soprattutto la fascia di età compresa tra i 25 e 35 anni con un reddito pari a zero). Secondo gli ultimi dati emersi, l'8,1% di questa categoria di Avvocati dichiara un reddito pari a 0. Una situazione piuttosto drammatica che ha portato al diffondersi dell'idea che gli Avvocati italiani oggi siano “i nuovi poveri”. Ma quale potrebbe essere una soluzione per tutti gli Avvocati ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Milano, 3 marzo 2021) - In Italia ci sono circa 245.000e la maggior parte di questiè Generalista e pertanto si occupano di tutto spaziando dal diritto penale, al diritto di famiglia, a quello di immigrazione e via dicendo. Questo potrebbe essere un errore piuttosto grave: sempre più spesso si sente parlare diGeneralisti che guadagnano davvero poco e fanno fatica ad avere clienti (soprattutto la fascia di età compresa tra i 25 e 35 anni con un reddito pari a zero). Secondo gli ultimi dati emersi, l'8,1% di questa categoria didichiara un reddito pari a 0. Una situazione piuttosto drammatica che ha portato al diffondersi dell'idea che gliitaliani oggi siano “i nuovi poveri”. Ma quale potrebbe essere una soluzione per tutti gli...

lifestyleblogit : La Specializzazione per gli Avvocati sarà il trend del futuro - - EsseSilviaesse : @mentremorivo @Vrum83 Il cub delle giovani (e non) marmotte invita alla d(e)ad specializzazione in Almanacco del gi… - FabioSavelli : Nuova specializzazione industriale per Genova: diventa porto digitale con un cavo sottomarino di interconnessione c… - Invitalia : #Sanità: grazie al contratto di sviluppo firmato con #Invitalia, il centro di altissima specializzazione… - miciamiaoo : @Il_Vitruviano Non è proprio vero. I lavori da fame sono quelli che non richiedono alcuna specializzazione. Lì il p… -